Волгоград, , 10:47 — REGNUM За прошедшие сутки 102 положительных теста на коронавирус подтверждено в Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2480 взрослых и 82 ребёнка, сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии зарегистрировано 10 383 случая заражения коронавирусом. В медицинских организация на лечении с подтверждённым диагнозом остаются 3639 человек, в том числе 220 детей.

За сутки выписаны 94 человека, всего завершили лечение 6669 граждан.