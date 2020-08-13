Москва, , 10:45 — REGNUM За последние сутки в России выявили 5057 носителей коронавируса. Об этом 13 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 субъектах страны. Больше всего их в Москве — 692. Далее следуют Свердловская область — 162, Петербург — 160, Подмосковье — 148, Нижегородская область — 130. Среди лидеров также Ростовская и Иркутская области, Красноярский край и Югра.

Всего в России выявили 907 758 случаев заражения с начала распространения коронавируса.