Краснодар, , 10:44 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

«В Краснодаре за сутки заболел 21 человек, в Сочи — 15, в том числе двое детей 9 и 14 лет. В Туапсинском и Кущевском районах — по 7 зараженных. В Северском районе COVID-19 обнаружен у 5 жителей, в Динском районе — у 4. По 3 человека заболели в Павловском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Тихорецком районах», — уточнили в оперативном штабе.

За период с 12 марта по 13 августа на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9642 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на 13 августа составил 169,8. Выздоровели из общего числа 8269 пациентов, скончались 136 человек. В тяжёлом состоянии находятся 47 пациентов — 44 подключены к аппаратам ИВЛ, трое на ЭКМО.