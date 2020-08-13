Курган, , 10:43 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 20 новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где выявлено за сутки 12 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 13 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2578 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 13 августа излечились от коронавирусной инфекции 2177 человек, 12 пациентов с COVID-19 скончались.

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