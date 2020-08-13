Ташкент, , 10:42 — REGNUM Международный научно-исследовательский центр Имама Матуриди планируют создать власти Узбекистана. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает телеграм-канал «Правовая информация».

Центр планируется организовать при Международной исламской академии Узбекистана в форме госучреждения. Сотрудники центра займутся изучением гуманистического значения ислама и доведением знаний до широкой общественности.

Кроме того, постановлением учреждена международная стипендия Имама Матуриди для иностранных ученых. Исследования лауреатов стипендии решено финансировать за счет грантов международных организаций.

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