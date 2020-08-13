Москва, , 10:40 — REGNUM Мёд, который предлагают российскому потребителю, не всегда оказывается настолько качественным, как это заявляют производители. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Роскачества.

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Так, из проверенных 46 образцов этого продукта питания в мёде 19 торговых марок, согласно результатам лабораторных исследований, выявлено наличие следового количества (стремящегося к нулю) антибиотиков: как включенных в гигиенические требования (левомицетин), так и не включенных (метронидазол и нитрофуран и его метаболиты).

«Формально мед с остаточным содержанием препаратов соответствует требованиям технического регламента, но Роскачество рекомендует изготовителям тщательнее проверять сырье на содержание антибиотиков», — говорится в сообщении.

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При этом в исследуемой продукции эксперты не обнаружили ни мышьяка, ни тяжёлых металлов, таких как свинец, кадмий, ртуть, ни генно-модифицированных ингредиентов. При этом в двух образцах мёда специалисты выявили превышение содержания канцерогена, а именно оксиметилфурфурола (ОМФ).

Отмечается, что различные нарушения были выявлены в мёде 43 торговых марок. Речь идёт об обязательных требованиях технического регламента и ГОСТов и несоответствие требованиям опережающего стандарта Роскачества.