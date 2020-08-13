Москва, , 10:39 — REGNUM Около 90% предприятий Москвы вернулись к рабочему режиму после снятия ограничений. Об этом сообщают данные мониторинга бизнеса столицы, проведённого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей столицы.

Согласно данным, опубликованным агентством ТАСС, 71% предпринимателей работают с ограничениями, 19% ведут деятельность как и раньше. 2% бизнесов не возобновили деятельность. При этом 53% компаний уволили часть сотрудников, а 22% расстались с большей частью персонала. На сокращение зарплат пошли 17% компаний, 6% отправили сотрудников в отпуск за свой счёт.

Также у некоторых компаний возникали сложности с различными выплатами — коммунальными, налоговыми, по кредитам и так далее.

Указано, что опрос был проведён в июле 2020 года, 97% респондентов составили предприятия малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, число занятых на малых и средних предприятиях (МСП) в Архангельской области за год сократилось почти на 7%.

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