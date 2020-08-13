Москва, , 10:40 — REGNUM За минувшие сутки на территории России было выявлено 5057 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 907 758.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 124 скончавшихся от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 384.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 716 396 человек вылечились от нового заболевания, 6098 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, свыше 233 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.