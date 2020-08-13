Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб 13 августа. Это на один случай меньше, чем днем ранее.

Сегодня Петербург оказался на третей строчке по числу новых случаев, вслед за Москвой и Свердловской областью. Снижения динамики суточного выявления новых случаев в Северной столице не наблюдается примерно с 29 июля.

Таким образом за всё время пандемии в городе официально зафиксировали 33 525 носителей вируса.

Выздоровели от COVID-19 за всё время в Петербурге 24 354 жителей, в том числе 96 пациентов выписаны за последние сутки. Более 2,2 тыс. человек скончались.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 307 человек.

В России за сутки коронавирус нашли у еще 5 057 человек в 83 регионах. Всего в стране выявили 907 758 случаев заражения.

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