Мурманск, , 10:38 — REGNUM В Мурманской области сокращается численность молодежи. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

По данным статистики, к началу 2020 года в регионе проживало 113,9 тысячи человек в возрасте от 16 до 29 лет. Это 15% от общей численности населения. В 2002 году этот показатель был значительно выше — 25%, а в 2010 — 22%.

В Мурманскстате отмечают, что женщины стали позже рожать первого ребенка. Средний возраст женщин, родивших первенца, составляет 29 лет. В 2010 году он равнялся 25 годам.

Как сообщало ИА REGNUM, первая половина 2020 года отметилась в Мурманской области спадом рождаемости и ростом смертности населения.