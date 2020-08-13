Пермь, , 10:34 — REGNUM В Пермском крае снова разрешено сдавать очно вступительные экзамены. Об этом сообщает оперштаб.

Это касается проведения творческих испытаний в организации среднего и высшего профобразования. В основном речь идёт о вокальных, хореографических, художественных и других направлениях, где экзамены предполагают демонстрацию артистических и физических способностей абитуриентов.

Также снова дозволяются вступительные экзамены в детские школы искусств и подобные учреждения дополнительного образования. Поправки были утверждены 12 августа.