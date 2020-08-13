Цхинвал, , 10:42 — REGNUM Медали и другие награды от Министерства обороны России торжественно передал посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов активистам местного отделения «Бессмертный полк». Об этом 12 августа сообщает пресс-служба российского посольства.

В сообщении говорится, что министру культуры Южной Осетии Жанне Зассеевой вручили медаль «Памяти Героев Отечества». Таким образом, были отмечены ее вклад в развитие военной истории и реализация историко-патриотических проектов.

Кроме того, медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» наградили Ирину Глаголеву и Лиану Зассееву. Знаки отличия «За отличие в поисковом движении» III степени посол вручил Эльвире Цховребовой и Яне Кисиевой.

Стоит отметить, что члены штаба «Бессмертный полк — Южная Осетия» за время своей работы нашли информацию о 1519 пропавших без вести.