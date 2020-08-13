Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Прибрежную зону реки Темерник в Ростове-на-Дону за пять лет превратят в экологический парк. «Первая миля» зоны отдыха будет благоустроена до конца 2020 года. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Первая миля» экопарка на берегах реки Темерник протянулась от моста в створе улицы Вавилова до зоопарка Ростова-на-Дону. Здесь завершаются работы по благоустройству. Горожан в скором времени будут ждать велосипедные и пешеходные дорожки, зоны для отдыха и занятий спортом. Следующим этапом благоустройства — «второй милей» — станет ростовский парк «Дружба».

"В итоге ростовчане должны получить красивую зону комфорта и отдыха. Убежден, что линейный парк станет местом притяжения десятков тысяч людей, поможет вдохнуть в Темерник и окрестности реки новую жизнь. Наша принципиальная задача — до конца 2024 года превратить эти территории в экологический парк», — заявил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2020 года власти Ростовской области заявили, что полная расчистка реки Темерник будет проведена в срок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону намерены расчистить русло реки Темерник в срок