Москва, , 10:25 — REGNUM Около половины участников голосования в проекте «Активный гражданин» выступили за сохранение названия станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Кубанская». Об этом 13 августа сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На портале проводилось голосование по возвращение станции «Кубанская» названия «Люблино». 49,55% опрошенных выступили за то, чтобы ничего не менять. 22,99% проголосовали за «Люблино». Остальные участники или затруднились с ответом, или считают, что решение должны принимать специалисты.

В 2019 году железнодорожную станцию «Люблино» Курского направления переименовали в «Кубанскую», чтобы избежать путаницы — она расположена на значительном расстоянии (около двух километров) от станции «Люблино» Московского метрополитена.