Москва, , 10:18 — REGNUM На сегодняшний день на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 31,5 млн. Об этом 13 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 12.08.2020 проведено 31 598 302 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 290 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 238 812 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки от COVID-19 вылечили ещё 787 пациентов.