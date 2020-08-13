Москва, 13 августа 2020, 10:18 — REGNUM На сегодняшний день на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 31,5 млн. Об этом 13 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также сообщается, что 290 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 238 812 человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки от COVID-19 вылечили ещё 787 пациентов.