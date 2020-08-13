13 августа 2020 | Время чтения 3 мин

В самом начале 2019 года ИА REGNUM был проведен опрос «Неожиданная» реакция на пенсионную реформу — о чем это?», в котором за восемь дней (с 17 по 25 января) приняли участие 25 тысяч человек. Опрос был проведен для анализа причин болезненной реакции на пенсионную реформу, которая стала для граждан России тяжелым ударом. Тем не менее в начале прошлого года, когда изменения вступили в силу, министр финансов РФ заявил, что такая реакция российского населения была для него «неожиданной».

Андрей Сафонов, , 10:15 — REGNUM И вот, в продолжение той же темы, с 6 по 8 августа 2020 года рекрутинговое агентство Superjob.ru провело опрос об отношении к инициативе депутата Госдумы, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова вернуть старый порядок выхода на пенсию. Опрос был проведен в 333 населенных пунктах во всех округах России. Были опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Инициативу депутата поддержало большинство — 88% — участников опроса.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

© ИА REGNUM

Противники инициативы обвиняют Миронова в популизме, говорят о дефиците Пенсионного фонда РФ и призывают граждан работать, пока есть силы. Возражения эти довольно спорны: многие из пенсионеров, защищенные пусть небольшим, но гарантированным доходом от государства, и так продолжают работать. А предпенсионеры вынуждены конкурировать с молодёжью на рынке труда, часто — в ущерб последней, а ещё чаще — в ущерб остаткам собственного здоровья. Что имеет следствием рост расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования, не меньших, чем экономия ПФР на повышении пенсионного возраста. По данным Superjob.ru, предложение Сергея Миронова поддержали 91% людей старше 45 лет (предпенсионеры и близкие к ним по возрасту), 79% молодежи до 24 лет (те самые конкуренты предпенсионеров на рынке труда) и 92% граждан с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц — наиболее квалифицированные и опытные специалисты, большинство из которых — или предпенсионеры, или близки к ним по возрасту.

Расходы Федерального фонда ОМС за 2018 год составили 1988,5 млрд рублей, а в 2019 году — уже 2186,7 млрд рублей, то есть на 198,2 млрд больше. При этом общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год составил 8505,2 млрд рублей, а 2019 году исполнение бюджета ПФР составило 8627 млрд. рублей. То есть ПФР после старта пенсионной реформы израсходовал за год на 121,8 млрд рублей (1,4%) больше, а вот расходы ФОМС увеличились уже на 10% — почти на 200 млрд рублей. То есть экономии, судя по всему, не случилось, даже если брать только государственные расходы.

Понятно, что государственное управление — дело сложное, ведь управляющие им имеют дело с крайне с сложной системой разнородных по своей природе элементов, связанных между собой весьма многообразно. В таких условиях наличие обратной связи от управляемых «низов» к принимающим решение «верхам» придаёт системе устойчивости и предсказуемости поведения. То есть — предвидения результатов собственных управленческих решений.

Как уже было сказано выше, в январе прошлого года ИА REGNUM был проведен опрос «Неожиданная» реакция на пенсионную реформу — о чем это?», где, помимо прочих, был задан и вопрос о мерах, которые должно бы предпринять правительство России, видя реакцию народа на повышение пенсионного возраста.

© ИА REGNUM

То есть заморозить или отменить пенсионную реформу в начале 2019 года считали необходимым 80% респондентов ИА REGNUM. И отношение к реформе за прошедшее время только ухудшилось, до 88% неприятия, как мы можем это видеть из результатов опроса рекрутингового агентство Superjob.ru на начало августа текущего года.

© ИА REGNUM

На начало 2019 года правительство в вопросе пенсионной реформы склонны были поддержать разве что 31% респондентов с очень высокими доходами, что вдвое меньше количества опрошенных граждан из той же категории, но — с противоположным, созвучным большинству, мнением.

© ИА REGNUM

По данным на начало 2019 года, наименьший энтузиазм, превышающий, впрочем, три четверти респондентов, в вопросе замораживания «пенсионной реформы» (или отказа от неё) испытывали работники финансовой сферы и те, кто работает с в области добычи сырья и строительства, а также зависимые от госзаказов работники ВПК. Неожиданным представляется тот факт, что 88% госслужащих (которым пенсионный возраст повысили несколько лет назад) и свыше 83% «силовиков» (которых новации в гражданском пенсионном законодательстве вообще никак не касаются) выразили общее с гражданскими лицами мнение. Что, скорее всего, является зарождением (либо — остаточным проявлением, пережитком) гражданской солидарности, некогда — неотъемлемой черты нашего общества, неутраченной, похоже, и поныне.

Вместо послесловия: А выводы из сказанного пусть каждый делает сам.

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