Владикавказ, , 10:14 — REGNUM СИЗО-1, расположенное в столице Северной Осетии могут перенести в другое место. Старому зданию, огороженному колючей проволокой, не место в центре Владикавказа. Вопрос о переносе учреждения исполнения наказания за город поднял перед директором ФСИН России Александром Калашниковым глава республики Вячеслав Битаров.

Как было отмечено в ходе встречи, состоявшейся 12 августа, здание следственного изолятора, построенное свыше 170 лет назад, уже морально и физически устарело. Между тем оно расположено в центре столицы региона, рядом с жилыми домами, театром, школой. Помимо этого, в старом помещении сложно поддерживать необходимые санитарные нормы и требования безопасности.

Вопрос о переносе здания за город нашел понимание у руководства УФСИН.

«Руководством региона подготовлены конкретные предложения по передислокации учреждения УИС, в том числе предоставление для этого необходимого земельного участка», — говорится в пресс-службе главы РСО-Алании.