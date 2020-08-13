Воронеж, , 10:13 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

Статистика смертности среди пациентов с коронавирусом за сутки в регионе не изменилась. 201 пациент за минувшие сутки выписан с выздоровлением.

Всего в Воронежской области с 19 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 12 372 человек. 107 пациентов скончались. Выписаны с выздоровлением 10 521 пациентов, у которых заражение коронавирусом было подтверждено тестами ПЦР, и 2064 человека, которым диагноз поставили по данным компьютерной томографии.

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