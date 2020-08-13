Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM В Петербурге за истекшие сутки проверили на коронавирус 17 307 человек, сообщает 13 августа городской оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это почти на 3 тыс. тестов больше, чем объемы исследований, о которых власти отчитались днем ранее.

Сейчас в городе под медицинским наблюдением находятся 497 человек, из них 148 человек размещены в обсерваторе, 147 — на самоизоляции.

В справочную службу поступило 289 вызовов по теме коронавируса. В экстренную службу по номеру 112 поступило 57 обращений, из них 20 перенаправили в скорую помощь, а одно — в полицию.

По данным на 12 августа, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 33 365 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2188 человек. Выздоровели 24 258 человек.

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