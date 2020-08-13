Владивосток, 13 августа 2020, 10:08 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки лабораторно подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 115 пациентов излечились, один — скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 13 августа в крае зарегистрировано 8073 носителя коронавирусной инфекции, выздоровели 6414 пациентов, скончались 96 человек.
Рост заражений зафиксирован во Владивостоке, Артёме и северном Дальнегорске.
Протестировано боле 260 тыс. приморцев.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины от коронавируса сможет снизить риски заболевания COVID-19 среди медперсонала.