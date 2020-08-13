Москва, , 10:07 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») указал Минтрансу и ГК Автодор на нарушение закона «О защите прав потребителя» за взимание денег за проезд по платным дорогам во время ремонта.

Лысаков поехал на автомобиле по трассе М-4 «Дон» из Москвы в Крым, парламентарий обратил внимание на то, что на всем пути следования — многочисленные сужения, мелкие ремонты и от этого пробки.

«При этом, проезжая мимо таких «ремонтов», видишь пару-тройку рабочих, покуривающих и чешущих затылки», — возмущается депутат в ТГ-канале.

Особое негодование у Лысакова вызвала пробка из-за ремонта в районе города Ефремова (Тульская область).

«Подъезжая к Ефремову, естественно, выбрали платный участок, разогнавшись по которому, были вынуждены затормозить и простоять в огромной, мертвой пробке полчаса, не меньше! Есть ли совесть у Минтранса и ГК Автодор? Думаю, атрофировалась. Брать деньги с автомобилистов, зная, что идет плановый ремонт и будут пробки, вместо того, чтобы на это время открыть шлагбаумы, пропуская людей бесплатно — это хамство, наглость и прямое нарушение федерального закона «О защите прав потребителей», потому что это некачественная услуга, граничащая с мошенничеством, когда деньги получают обманным путем», — отмечает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно поднимали вопрос о проезде для местных жителей по платным участкам дороги М-4 «Дон» в районах Кущевский (Краснодарский край), Павловский (Воронежская область), Кировский (на территории Ростовской области).

Читайте ранее в этом сюжете: В Минтрансе рассказали о решении проблем с проездом по М-4 «Дон»