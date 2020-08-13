Уфа, , 10:06 — REGNUM

Акции против промышленной разработки шиханов в Башкирии — это движение «за», а не «против». Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя последнее массовое мероприятие с участием не менее 3 тыс. человек, состоявшееся 9 августа около горы-шихана Куштау (остаток кораллового рифа, возраст более 230 млн. лет) против промышленной разработки объекта «Башкирской содовой компанией» (БСК).

«Очевидно, что это движение, прежде всего, «за» шиханы, а не «против». Движение — не политическое, люди объединены желанием сохранить уникальный природный объект. Потенциал политизации есть, многие говорят о Шиесе №2. Часть протестующих в Хабаровске поддержали Куштау.

Подливает масла в огонь неумелая информационная кампания БСК. Владельцы этого предприятия живут в Европе и инвестируют миллионы в инфраструктуру Франции и Швейцарии. В своем информационном позиционировании БСК акцентирует внимание на стратегической важности производства, рабочих местах и подвергает сомнению целесообразность соцопросов на тему сохранения уникального природного объекта. Более того, в БСК допускают, что вслед за Шахтау будут разрабатывать еще один (третий из четырех) шихан», — отмечает Михайличенко.

Он отметил, что у сторонников Куштау много медийной поддержки — музыкант Юрий Шевчук, рэпер Face и большинство лидеров общественного мнения в Башкирии. Тема уже давно вышла на федеральный уровень и привлекает внимание СМИ.

Радий Хабиров недавно посетил администрацию президента России и обсудил проблему с высокопоставленными чиновниками. Приоритетная задача — урегулировать конфликты и компенсировать неудобства местным жителям. Однако есть опасения, что в информационном плане неуклюжесть БСК и пассивность информационных партнеров создали очень сложный и трудноразрешимый прецедент» . Дмитрий Михайличенко «Неумелый пиар со стороны БСК создает дополнительную нагрузку на республиканское руководство, которое пытается не допустить силового решения конфликта. Альтернативные источники сырья БСК отвергаются. По моей информации, мирные акции сторонников Куштау продолжатся. Глава Башкириинедавно посетил администрацию президента России и обсудил проблему с высокопоставленными чиновниками. Приоритетная задача — урегулировать конфликты и компенсировать неудобства местным жителям. Однако есть опасения, что в информационном плане неуклюжесть БСК и пассивность информационных партнеров создали очень сложный и трудноразрешимый прецедент» .

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