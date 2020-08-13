Уфа, 13 августа 2020, 10:06 — REGNUM Студента подозревают в публичных призывах к экстремизму в Самаре. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, ранее не судимый 22-летний студент размещал в интернете экстремистские материалы и призывал к осуществлению насилия. Стражи порядка задержали подозреваемого по месту его проживания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
Сообщается, что свою вину фигурант уголовного дела отрицать не стал. Сотрудники оперативных служб изъяли у него ноутбук и мобильный телефон, с помощью которых подозреваемый выходил в интернет и публиковал материалы экстремистского характера.
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