Пушкин, Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM В Петербурге Пушкинский районный суд оштрафовал бюджетный стационар «Дом ветеранов войны и труда №1» за искажение статистики по заболеваемости пневмонией и другие нарушения. Учреждению вменили часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Этому предшествовало санитарно-эпидемиологическое расследование.

В частности, 10 июня в стационаре не провели дезинфекцию после госпитализации больных пневмонией, ОРВИ и COVID-19. Кроме того, «не в полном объеме ведется учет инфекционных заболеваний получателей социальных услуг».

«В журнале учета инфекционных и паразитарных заболеваний за май и июнь 2020 года не учтены случаи заболевания пневмонией у пяти лиц; при постановке клинического диагноза «пневмония» пяти больным не были проведены лабораторные и инструментальные методы исследования для установки окончательного диагноза и определения возбудителя, вызвавшего заболевание», — сообщили суть претензий в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Из протокола также следует, что в стационаре не хватало средств индивидуальной защиты для медиков. В 2019 году от гриппа там привили 55% сотрудников, 50% проживающих, а от пневмококковой инфекции — 50% сотрудников, 45% проживающих. Это тоже нарушение правил профилактики гриппа и ОРВИ.

Защитник в суде указала, что большую часть нарушений уже устранили. Вину стационар признал частично: в том, что не учитывал инфекционные заболевания своих пациентов.

В итоге учреждение оштрафовали на 100 тыс. рублей, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.