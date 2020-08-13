Симферополь, , 10:04 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, данные опубликовал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 12 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения», — уточнил Аксёнов.

За весь период пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1637 человек, 1133 из них выздоровели. 18 пациентов с подтверждённым заражением скончались.