Ташкент, , 10:02 — REGNUM Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом изменила порядок въезда из-за рубежа, сообщает 13 августа агентство Kun.uz.

В список стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Латвия и Япония. Пассажиры из этих стран не помещаются на карантин.

На двухнедельный карантин поместят пассажиров, которые пробыли более десяти дней в странах Евросоюза, кроме Великобритании и Испании, а также в Азербайджане. Лица, прибывающие из всех остальных стран, подлежат обязательному размещению на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа власти Узбекистана начнут поэтапную отмену ограничительных мер.

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