Владикавказ, , 09:59 — REGNUM В Северной Осетии будут обеспечены горячим питанием с 1 сентября все учащиеся начальных классов. Это около 40 тыс. школьников. На эти цели будет направлено 173 млн рублей, сообщили в министерстве образования и науки РСО-Алании.

В качестве субсидии из федерального центра поступят 161 млн рублей. Еще 12 млн рублей будут выделены в порядке софинансирования из регионального бюджета.

В настоящее время подготовка к осуществлению этого проекта, поручение о котором отдал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, завершена, отметила замминистра образования Ирма Дзанкисова. По ее словам, ведомство совместно с Роспотребнадзором разрабатывает единое меню для школьников с учетом сбалансированности и разнообразия.