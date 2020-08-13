Шанхай, Китай, , 09:59 — REGNUM Предпоследний, «оранжевый» уровень тревоги объявили в Шанхае по причине сильной жары, которая установилась в городе. Об этом, как передает ТАСС, сообщает 13 августа центральная метеорологическая станция города.

По данным синоптиков, температура воздуха в некоторых районах города превысила 37 °C, в связи с чем горожан призвали к принятию соответствующих мер, таких как избегание долгого нахождения на солнце, сокращение рабочего времени вне кондиционируемых помещений и избегание любой активности на воздухе.

Также, по информации метеорологов, температура воздуха выше +35 °C держится в Шанхае пятый день подряд. При этом когда эта температура держится в городе больше трех дней подряд, это называют в Шанхае «жаркой волной».

Кроме этого, синоптики отмечают, что в ближайшие 10 дней жаркая погода в Шанхае сохранится при росте значений температуры воздуха, и прогнозируется, что наиболее жарким будет 14 августа, когда температура воздуха составит свыше +38 °C.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, за период с 3 по 9 августа в Японии от жары пострадали 6,6 тыс. человек, десять из которых умерли.