Киев, , 09:56 — REGNUM На Украине установлен очередной антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом. Об этом сообщил 13 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за минувшие сутки в стране подтвердили 1592 новых случая инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 22 пациента, выздоровели 530 человек.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировано 86 140 случаев заражения коронавирусом, скончались 1992 человека, выздоровели более 46 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Роман Грищук, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что граждане Украины перестали пугаться постоянного роста числа заразившихся.

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