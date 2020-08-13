Уфа, , 09:56 — REGNUM Родильные дома в муниципалитетах Башкирии закрываются не только исходя из снижения рождаемости в Башкирии. Об этом 13 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы республиканского минздрава Софья Алешина.

По ее словам, данные о снижении рождаемости сложно анализировать, поскольку в этом случае необходимо брать период год-полгода, а не месяц, так как в каких-то районах фиксируется спад, а в каких-то рост.

Она также сообщила, что закрытие некоторых роддомов в муниципалитетах связано с тем, что городские больницы лучше оснащены, в них установлено более качественное оборудование, а значит работает и более квалифицированный персонал.

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