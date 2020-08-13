Сыктывкар, , 09:53 — REGNUM Свое участие в автопробеге «75 километров Победы», который будет посвящен 75-летию Победы СССР над нацизмом и пройдет от г. Сыктывкара до сел Палевицы и Часово, примет врио главы республики Коми Владимир Уйба. Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканской администрации.

Также уточняется, что врио главы республики совместно с другими участниками автопробега проедет 75 км, а затем в селе Палевицы возложит цветы к памятнику погибшим воинам.

Кроме этого, Владимир Уйба посетит тружеников тыла и вручит им цветы и подарки в честь 75-летия праздника Победы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что в 2019 году в Коми благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 320 детей.