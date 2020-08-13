Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В сети появился первый трейлер экшен-игры G.I. Joe: Operation Blackout. Его опубликовали 12 августа на официальном YouTube-канале издания IGN.

Игра будет основана на одноимённой серии комиксов, которая, в свою очередь, основана на линейке игрушечных солдатиков от Hasbro. Сообщается, что в Operation Blackout геймеры смогут взять на себя управление оперативниками одной из двух противоборствующих команд: команды Джо и команды Кобра.

Напомним, по мотивам франшизы G.I. Joe в 2009 году вышел фантастичесий фильм «Бросок кобры» с Ченнингом Татумом в главной роли. В 2013 году состоялась премьера его сиквела.

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