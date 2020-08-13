Петрозаводск, , 09:46 — REGNUM За последние сутки в Республике Карелия выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 24 из них пришлись на Петрозаводск. Об этом сообщил 13 августа глава региона Артур Парфенчиков. Днем ранее в республике было зафиксировано 26 новых случаев, половина которых — в столице.

Помимо Петрозаводска, новые факты инфицирования зарегистрированы в Кондопоге, Костомукше, Медвежьегорске и Сегеже — везде по одному случаю.

Общее число лиц с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» в Карелии достигло 2656 человек за всё время пандемии. Из этого числа выздоровели и выписаны 1869 человек, в том числе 35 человек — за последние сутки.

Скончались непосредственно от COVID-19 в республике 22 человека, еще 15 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли от других заболеваний. Также 70 человек умерли с диагнозом «внебольничная пневмония» без подтвержденного COVID-19.

За последние сутки в Карелии проведено 1105 тестов на коронавирус, 858 человек находятся на карантине.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии список жертв коронавируса достиг 22 человек