Воронеж, , 09:41 — REGNUM Велодорожку планируют организовать власти Воронежа в самом центре города, на проспекте Революции, в 2021 году, об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. Создание велодорожки запланировано в рамках благоустройства проспекта Революции, его проект в настоящее время разрабатывают специалисты.

В мэрии обсуждался вопрос организации велодорожки на проезжей части уже в этом году, однако из-за отсутствия проектного решения на данный момент это оказалось невозможным, причина — сложность организации проезда остановок общественного транспорта. Поэтому принято решение при разработке проекта благоустройства рассмотреть возможность организации велодорожек на тротуаре. Также специалисты рассмотрят возможности технических решений организации велодорожки на проезжей части, в частности, с объездом остановок по тротуару.

Отметим, что сегодня велодорожки в Воронеже отсутствуют. Велосипедисты пользуются проезжей частью или тротуаром и далеко не всегда соблюдают правила дорожного движения.