Лондон, , 09:39 — REGNUM В ближайшем будущем многопользовательская аркада Fall Guys: Ultimate Knockout может выйти на других игровых платформах. Об этом разработчики проекта сообщили на своей странице в Twitter 12 августа.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1293510768051314688

Авторы Fall Guys заявили, что игра может выйти на новых платформах, однако сейчас основной упор делается на PC и PS4. Разработчики также пошутили, что они планируют выпустить своё творение и на «умных холодильниках».

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это соревновательная игра от британской студии Mediatonic. В ней 60 геймеров пытаются пройти полосу препятствий на выбывание.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели скандальной игры Hatred анонсировали новый проект

Читайте развитие сюжета: Состоялся анонс новой игры по мотивам комиксов G.I. Joe