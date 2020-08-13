Бишкек, , 09:39 — REGNUM За последние сутки коронавирусную инфекцию в Киргизии диагностировали еще у 310 человек. В том числе у 99 жителей столицы. Об этом сегодня, 13 августа, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По словам чиновника, среди новых выявленных случаев 10 приходится на медицинских работников.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 41 069 подтвержденных случаев коронавируса. Среди медиков — 2 991.

За сутки 291 пациент признан излечившимся от COVID-19. Всего за весь период — 33 318 киргизстанцев вылечились от коронавируса. В том числе медицинских работников — 2 271.

За минувшие сутки в Киргизии зафиксировано три летальных исхода среди пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 1 487 смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.