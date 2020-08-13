Москва, , 09:27 — REGNUM Люди с отрицательным резус-фактором больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией и переносят болезнь тяжелее, чем люди с положительным резус-фактором. Такие выводы сделали учёные из Университета Барселоны и Университета Кампинас, по результатам изучения обстоятельств, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах. Материалы исследования опубликованы на портале препринтов научных статей medRxiv.

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Так, согласно выводам специалистов, экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран, в которых проживает большое количество жителей с отрицательным резус-фактором. Это Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США. Во всех этих странах был отмечен «взрывной» характер распространения COVID-19.

Отмечается, что в ранних исследованиях доказывалось, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом. Эти патологии зачастую сопровождают COVID-19, что подтверждает выдвинутую исследователями гипотезу.

Станислав Отставнов. «Мы сегодня еще многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом», — сообщил в беседе с « Известиям и» ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ

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При этом эксперт отметил, что каждая гипотеза, выдвинутая авторами, имеет право на существование, но должна быть тщательно проверена. Для этого, по его словам, потребуется серия статей, где независимые группы исследователей получат более-менее сходные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские учёные из университета Уханя выяснили, что группа крови пациента оказывает значительное влияние на риск заразиться коронавирусом, вызвавшим пандемию COVID-19. Так, люди со II группой крови имеют гораздо больший риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в то время как обладатели I группы крови имеют определённую устойчивость к инфекции.