Саратов, , 09:30 — REGNUM В Саратовской области по информации на 13 августа наличие коронавируса подтверждено у 10 633 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6614 человек, за сутки — 93 пациента. С момента наблюдения скончались 64 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — 11 человек из числа контактных, в 83 случаях — заражение из неустановленных источников, один — завозной. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 38 человек, трое — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 300 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,7 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 78-летний мужчина.

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