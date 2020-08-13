Варшава, , 09:26 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер таинственной игры WM. Его опубликовали 12 августа на YouTube-канале студии Destructive Creations.

Судя по первым кадрам, игра будет посвящена Второй мировой войне и её последствиям для рядовых солдат. Разработчики проекта пообещали в скором времени опубликовать полноценный трейлер с демонстрацией особенностей геймплея.

Напомним, польская студия Destructive Creations наиболее известна своей скандальной игрой Hatred. В ней геймерам предстояло управлять маньяком-социопатом, который убивает всех встреченных им людей.

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