Тамбов, , 09:26 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 13 августа.

«25 новых случаев сегодня. Из них: 8 мужчин, 15 женщин, 2 детей (девочка 3 года, мальчик 6 лет). Возраст взрослых заболевших от 24 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 25 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 6336 человек, 5561 выздоровел. Скончались 43 пациента. Продолжают лечение в стационарах 245 человек, из них диагноз «пневмония» у 174 человек.