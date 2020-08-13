Ханты-Мансийск, , 09:24 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 108 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения: Нижневартовск — 30 положительных тестов; Сургут — 22; Ханты-Мансийск — 7; Нягань — 7; Радужный — 7.

Всего с начала пандемии в ХМАО на 13 августа зарегистрировано 18 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 649 человек, 145 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 13 августа составляет 0,78.

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