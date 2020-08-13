Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Обсуждение вопросов социально-экономического развития Ростовской области проведут 13 августа губернатор региона Василий Голубев и зампредседателя Совфеда России Андрей Турчак. Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации.

В частности, будут обсуждены сохранение социальной ориентированности бюджетной политики, восстановление, устойчивое развитие и рост экономики региона, а также доступность для жителей области государственных услуг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что в Ростовской области исполнитель госконтракта построил модульную врачебную амбулаторию, которая не отвечает требованиям договора и ГОСТ.

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