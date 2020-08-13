Сан-Франциско, США, , 09:20 — REGNUM Следующая международная конференция разработчиков видеоигр Game Developers Conference (GDC) пройдёт с 19 по 23 июля 2021 года. Об этом 12 августа сообщил портал gamesindustry.biz.

В 2021 году конференция пройдёт в «гибридном» формате. В Сан-Франциско (США) состоится показ «живого» шоу, а одновременно с ним пройдёт специальное онлайн-мероприятие.

Напомним, на Game Developers Conference разработчики игр со всего мира анонсируют свои новые проекты, участвуют в церемонии награждения и посещают мастер-классы от ведущих геймдизайнеров. Традиционно конференция проходит в Сан-Франциско.

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