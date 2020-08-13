Киев, 13 августа 2020, 09:21 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Роман Грищук и его жена Анна Гресь заразились коронавирусом. Об этом парламентарий написал 12 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Грищук добавил, что его самочувствие «более-менее нормальное». По его словам, постоянные антирекорды по числу выявленных случаев заражения перестали пугать общество.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине подтвердили 1433 случая заражения коронавирусом. Скончались 19 человек, а 752 пациента выздоровели.
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