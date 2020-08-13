Киев, , 09:21 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Роман Грищук и его жена Анна Гресь заразились коронавирусом. Об этом парламентарий написал 12 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты», — сказано в сообщении.

Грищук добавил, что его самочувствие «более-менее нормальное». По его словам, постоянные антирекорды по числу выявленных случаев заражения перестали пугать общество.

«Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок», — призвал депутат жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине подтвердили 1433 случая заражения коронавирусом. Скончались 19 человек, а 752 пациента выздоровели.

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