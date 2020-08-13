Тюмень, , 09:15 — REGNUM В Тюменской области активно обсуждают решение известного в регионе общественного деятеля Александра Лобова перевести сына с первого класса на домашнее обучение. Как отмечает общественник в своём паблике социальной сети «ВКонтакте», решение получать образование дистанционно его ребёнок принял самостоятельно.

По словам Александра Лобова, его сын Савелий будет получать образование на одной из образовательных онлайн-платформ для школьников.

«Семейное образование, на мой взгляд, имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным. Перечислю лишь несколько из них: сбалансированная учебная нагрузка; независимость от времени и места обучения в течение дня и всего года, а также выбор по желанию ученика дополнительных предметов для изучения к базовому курсу начальной школы», — перечисляет александр Лобов преимущество семейного обучения.

Кроме того, ребёнок за год может проходить программу сразу двух классов и экстерном сдавать аттестации в общеобразовательной школе. Уроки физкультуры Савелию заменят спортивные секции, творческие уроки — кружки́.

Комментаторы инициативу семьи Лобовых в целом одобряют. При том, что Савелий Лобов последний год своей дошкольной жизни вынужденно провёл вне стен детского сада, так как родители отказались делать ему реакцию Манту, а руководство учебного учреждения не пускало ребёнка в группу без «пуговки».

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменский суд счёл правильным запрет на посещение детсада без реакции Манту