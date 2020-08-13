Тюмень, 13 августа 2020, 09:15 — REGNUM В Тюменской области активно обсуждают решение известного в регионе общественного деятеля Александра Лобова перевести сына с первого класса на домашнее обучение. Как отмечает общественник в своём паблике социальной сети «ВКонтакте», решение получать образование дистанционно его ребёнок принял самостоятельно.
По словам Александра Лобова, его сын Савелий будет получать образование на одной из образовательных онлайн-платформ для школьников.
Кроме того, ребёнок за год может проходить программу сразу двух классов и экстерном сдавать аттестации в общеобразовательной школе. Уроки физкультуры Савелию заменят спортивные секции, творческие уроки — кружки́.
Комментаторы инициативу семьи Лобовых в целом одобряют. При том, что Савелий Лобов последний год своей дошкольной жизни вынужденно провёл вне стен детского сада, так как родители отказались делать ему реакцию Манту, а руководство учебного учреждения не пускало ребёнка в группу без «пуговки».
Читайте ранее в этом сюжете: Тюменский суд счёл правильным запрет на посещение детсада без реакции Манту