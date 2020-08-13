Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM В Екатеринбурге спасли деревья, стволы которых ранее закатали в асфальт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее на площади Первой пятилетки в рамках ремонта улицы Ильича пространство рядом с деревьями было заасфальтировано. Подрядчик уже устранил нарушение, сообщают в мэрии.

«Позже в приствольное ограждение будет добавлена земля», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга поблагодарили горожан, сообщивших о нарушении.

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