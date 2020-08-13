Хабаровск, , 09:09 — REGNUM Власти Хабаровского края приняли решение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в стационарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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С 17 августа 304 койки в семи больницах региона вернутся к работе в штатном режиме согласно их основной специализации. Ранее они были задействованы для лечения пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии было развёрнуто более 1600 мест в 13 инфекционных госпиталях.

Пока сохранят коронавирусную специализацию инфекционные стационары в Хабаровске на базе краевой клинической больницы № 2, городских больниц № 10 и № 11, а также в Комсомольске-на-Амуре и в некоторых районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, Нерюнгринская центральная районная больница в Якутии получает из резервного фонда правительства РФ медицинское оборудование для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.