Уфа, , 09:04 — REGNUM Порядок добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами планируют упростить в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект соответствующего постановления представил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров на заседании президиума правительства региона.

Отмечается, что новый предполагаемый прядок определяет устройства и сооружения, при помощи которых осуществляется добыча подземных вод. Кроме этого, в нем учтены случаи, когда их добычу могут запретить. Также документом устанавливается упрощенный порядок добычи подземных вод. Для этого не нужно будет проводить государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологическое изучение недр, а также согласовывать и утверждать технические проекты и другие проектные документы.

Сообщается, что лицензия, выданная министерством природопользования и экологии Башкирии, является документом, который подтверждает право на добычу подземных вод.

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