Москва, , 09:01 — REGNUM Каждый пятый житель России (23%) одним из главных минусов удалённой работы назвал то, что члены семьи отвлекают от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос Роструда.

Ещё 21% респондентов пожаловались на сложности с организацией рабочего дня, 13% — на плохую коммуникацию с коллегами, а 12% — что они продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.

Вместе с тем 25% респондентов не увидели минусов в удалённой работе. 35% опрошенных из плюсов отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса компании IDF Eurasia, почти две трети жителей России (63%), работающие на удаленной работе из-за введения эпидемиологических ограничений, хотели бы как можно скорее вернуться в офис.

Исследователи также отметили, что переход на «удалёнку» снизил производительность труда в среднем на 35%. Такую цифру в ходе опроса сообщали представители кадровых служб и руководящего звена компаний.

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