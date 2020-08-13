Талдыкорган, Казахстан, 13 августа 2020, 09:01 — REGNUM Дисциплинарное дело в отношении главного государственного санитарного врача Алма-Атинской области Казахстана Ергали Сыдыманова возбудило агентство по делам государственной службы. Об этом 13 августа заявил официальный представитель агентства Ерхан Таткен.
По его словам, агентство обратило внимание на видео встречи Сыдыманова с жителями Талды-Кургана. Главный санврач области допустил нарушение этического кодекса государственных служащих.
Дисциплинарное дело планируется рассмотреть на совете по этике. Результаты рассмотрения будут доведены до общественности, сказал Таткен.
Отметим, ранее в сети появился видеоролик, на котором Ергали Сыдыманов грубо высказался на просьбу предпринимателя снять запрет на деятельность торговых домов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Атинской области назначили нового главного санврача